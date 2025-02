Palermo: due auto in fiamme, intossicate 15 persone

È di quindici persone intossicate, tra cui una neonata, il bilancio dell’incendio scoppiato la scorsa notte in via Santa Maria di Gesù, a Palermo. Le fiamme hanno distrutto due automobili parcheggiate, e secondo le prime indagini, il rogo potrebbe essere di origine dolosa. Le persone coinvolte sono state subito soccorse. La neonata, fortunatamente, non sembra essere in pericolo, ma le condizioni degli altri intossicati sono sotto osservazione. Le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’incendio e per individuare eventuali responsabili.

Continue Reading