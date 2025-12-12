Union Brescia, Pasini: «Ho scelto Corini per andare in Serie B»

In seguito all’esonero del Brescia di mister Aimo Diana, con conseguente arrivo sulla panchina delle rondinelle dell’ex tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito il presidente dei biancoazzurri, Giuseppe Pasini.

«Quando una società decide per l’esonero le colpe non sono tutte del tecnico – ha dichiarato. Ma il calcio a volte porta a prendere queste decisioni. La prestazione contro il Lumezzane ha dimostrato una cosa, che la squadra non è entrata in campo nella maniera giusta, compreso un cambio di modulo male interpretato dai ragazzi»

«L’ho sempre stimato e apprezzato al di là della brescianità, che centra sì ma fino a un certo punto. Mi piace come allenatore, ma non è stato l’unico con cui abbiamo avuto contatti. Ci sono state interlocuzioni anche Viali, Caserta, Longo»

«Con Corini però ci siamo confrontati: a quel punto abbiamo deciso di andare su di lui, un allenatore di categoria alta, perché il nostro progetto è quello di salire in una prospettiva di medio periodo»