Palermo-Sampdoria: raggiunta quota 25284 spettatori

Dicembre 12, 2025

Continua ad aumentare il numero degli spettatori che stasera saranno presenti allo Stadio “Renzo Barbera” per assistere all’incontro tra Palermo e Sampdoria, importante per la formazione di Filippo Inzaghi per dare continuità agli ultimi buoni risultati.

Come comunicato dal club rosanero, sale a 25.284 il numero di tifosi che sosterranno i rosanero nel match contro i blucerchiati. Una buona risposta da parte del pubblico palermitano, pronto a sostenere la squadra e confermando il sostegno alla squadra

 

Ultimissime

