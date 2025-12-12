Palermo-Sampdoria: raggiunta quota 25284 spettatori
Continua ad aumentare il numero degli spettatori che stasera saranno presenti allo Stadio “Renzo Barbera” per assistere all’incontro tra Palermo e Sampdoria, importante per la formazione di Filippo Inzaghi per dare continuità agli ultimi buoni risultati.
Come comunicato dal club rosanero, sale a 25.284 il numero di tifosi che sosterranno i rosanero nel match contro i blucerchiati. Una buona risposta da parte del pubblico palermitano, pronto a sostenere la squadra e confermando il sostegno alla squadra