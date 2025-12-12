Spezia, pressing del Venezia sull’ex Palermo Aurelio

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

In vista del mercato di gennaio, il Venezia si muove per rinforzare la propria rosa, con l’obiettivo di mettersi nelle migliori condizioni possibili per raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, i lagunari sono in forte pressing sull’ex esterno rosanero, Giuseppe Aurelio, in uscita dallo Spezia. Diversi i club che hanno sondato il calciatore, ma quella che porta a Venezia è la pista al momento più calda, con i contatti tra le parti che sono già stati avviati

Ultimissime

Palermo-Sampdoria: raggiunta quota 25284 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Spezia, pressing del Venezia sull’ex Palermo Aurelio

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: torna Gyasi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Mirri: «Brunori è capitano anche quando non gioca»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025