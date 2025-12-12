Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare
Il Palermo, attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato il riepilogo delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e della sezione Femminile nel weekend.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 8ª giornata
PINK SPORT TIME-PALERMO WOMEN
Domenica 14 dicembre, ore 14.30 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 12ª giornata
PALERMO-EMPOLI
Sabato 13 dicembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza – Quarti di Finale
PALERMO-GIOVANILE ROCCA
Sabato 13 dicembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata
PALERMO-FROSINONE
Domenica 14 dicembre, ore 14.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
FROSINONE-PALERMO
Sabato 13 dicembre ore 15.30 – Paliano (FR), Campo Sportivo Piergiorgio Tintisona
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
FROSINONE-PALERMO
Sabato 13 dicembre ore 13.00 – Paliano (FR), Campo Sportivo Piergiorgio Tintisona
UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Giovanissimi – Girone A, 5ª giornata
PALERMO-CUS PALERMO
Domenica 14 dicembre ore 11.00 – Palermo, Campo Sportivo Don Orione
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 6ª giornata
PALERMO-ACADEMY PALERMO CALCIO
Sabato 13 dicembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 2ª giornata
ACADEMY PALERMO CALCIO-PALERMO
Sabato 13 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo le Siepi