Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Il Palermo, attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato il riepilogo delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e della sezione Femminile nel weekend.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 8ª giornata

PINK SPORT TIME-PALERMO WOMEN

Domenica 14 dicembre, ore 14.30 – Bitetto (BA), Campo Antonio Antonucci

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 12ª giornata

PALERMO-EMPOLI

Sabato 13 dicembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza – Quarti di Finale

PALERMO-GIOVANILE ROCCA

Sabato 13 dicembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 13ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 14 dicembre, ore 14.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

FROSINONE-PALERMO

Sabato 13 dicembre ore 15.30 – Paliano (FR), Campo Sportivo Piergiorgio Tintisona

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

FROSINONE-PALERMO

Sabato 13 dicembre ore 13.00 – Paliano (FR), Campo Sportivo Piergiorgio Tintisona

UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Giovanissimi – Girone A, 5ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO

Domenica 14 dicembre ore 11.00 – Palermo, Campo Sportivo Don Orione

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 6ª giornata

PALERMO-ACADEMY PALERMO CALCIO

Sabato 13 dicembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 2ª giornata

ACADEMY PALERMO CALCIO-PALERMO

Sabato 13 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo le Siepi

