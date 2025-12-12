Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: torna Gyasi
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro la Sampdoria, per i rosanero un match importante per dare continuità alle vittorie contro Empoli e Carrarese. Il tecnico ha chiamato 23 giocatori, confermando gran parte del gruppo a disposizione nelle ultime settimane e con il ritorno tra i convocati di Emanuel Gyasi.
Ecco la lista dei rosanero convocati:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli