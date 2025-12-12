Palermo-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: torna Gyasi

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro la Sampdoria, per i rosanero un match importante per dare continuità alle vittorie contro Empoli e Carrarese. Il tecnico ha chiamato 23 giocatori, confermando gran parte del gruppo a disposizione nelle ultime settimane e con il ritorno tra i convocati di Emanuel Gyasi.

Ecco la lista dei rosanero convocati:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli