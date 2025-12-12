Mirri: «Brunori è capitano anche quando non gioca»

Ampio spazio, nel racconto su DAZN, al rapporto tra Dario Mirri e il capitano del Palermo, Matteo Brunori.

«Con Matteo c’è un rapporto personale molto forte, per motivi oggettivi. Siamo insieme da quattro anni: all’inizio, per contenere i costi delle trasferte, viaggiavamo in nave anche due volte pur di evitare l’albergo o l’aereo. Quando si condividono esperienze di questo tipo, nasce un legame profondo, una relazione personale ulteriore rispetto ad altri, semplicemente perché è con noi da più tempo. I numeri parlano da soli: Matteo ha segnato quasi 80 gol. È chiaro che sta attraversando un momento particolare della sua vita e della sua carriera. Quello che è importante è che continui a fare esattamente ciò che ha fatto finora, e a sentirsi capitano della nostra squadra nella maniera più completa, a prescindere dal fatto che giochi o meno. Lui anche da non giocatore, come nelle ultime partite, continua a dare un contributo fondamentale alla crescita degli altri ragazzi. È un ragazzo estremamente intelligente e sensibile: mi dice che vuole vivere a Palermo, che sta cercando casa qui. Lo dico ai tifosi: quando hanno qualche dubbio, ricordino che ha scelto Palermo per far crescere la sua unica figlia, e che il suo sogno è restare a vivere in questa città. Detto questo, credo ci sia poco da aggiungere riguardo alla sua partecipazione nella nostra squadra».

