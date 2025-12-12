Mirri: «Con Inzaghi dobbiamo imparare a governare la sconfitta»

Nel suo intervento su DAZN, Dario Mirri parla del presente e del futuro tecnico del Palermo, soffermandosi sul ruolo di Filippo Inzaghi.

«Inzaghi è una persona straordinaria, ha un entusiasmo contagioso, va sostenuto sempre perché lui vuole intraprendere un percorso medio-lungo qui a Palermo. Quello che è mancato negli anni scorsi è stato il mister, ma anche la gestione della sconfitta. Quando impareremo a governare la sconfitta, allora si cominceranno a costruire le vittorie e saremo in grado di vincere. Sono legatissimo a questi ragazzi, il mio sogno è rendere felice il popolo palermitano e vincere la Coppa Italia, che è un trofeo che ci manca: le tre finali perse le ricordo benissimo, per me sarebbe una soddisfazione incredibile».

