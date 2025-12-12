Mirri: «Sono abbonato al Palermo da 56 anni, anche da presidente»

Dario Mirri racconta il suo rapporto viscerale con il Palermo nel format “Professione Presidente”, disponibile su DAZN e condotto da Eleonora Incardona. Un legame che attraversa una vita intera, ben prima dell’incarico istituzionale.

«Sono da sempre abbonato al Palermo, da 56 anni, anche adesso che sono il Presidente del Club. È un gesto d’amore che continuerò a fare sempre. Adesso guardo le partite in tribuna, però mi manca quella leggerezza e quella spensieratezza che contraddistinguono i tifosi. Essere Presidente del Palermo è un sogno realizzato, ogni tanto per vedere se è vero cerco su Wikipedia».