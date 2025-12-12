Mirri: «Sono abbonato al Palermo da 56 anni, anche da presidente»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Dario Mirri racconta il suo rapporto viscerale con il Palermo nel format “Professione Presidente”, disponibile su DAZN e condotto da Eleonora Incardona. Un legame che attraversa una vita intera, ben prima dell’incarico istituzionale.

«Sono da sempre abbonato al Palermo, da 56 anni, anche adesso che sono il Presidente del Club. È un gesto d’amore che continuerò a fare sempre. Adesso guardo le partite in tribuna, però mi manca quella leggerezza e quella spensieratezza che contraddistinguono i tifosi. Essere Presidente del Palermo è un sogno realizzato, ogni tanto per vedere se è vero cerco su Wikipedia».

Ultimissime

Mirri: «Brunori è capitano anche quando non gioca»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Mirri: «Con Inzaghi dobbiamo imparare a governare la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Mirri: «Il City Football Group è il futuro del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Mirri: «Il Barbera deve rappresentare tutta la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Mirri: «Sono abbonato al Palermo da 56 anni, anche da presidente»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025