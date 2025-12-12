Mirri: «Il Barbera deve rappresentare tutta la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Nel racconto su DAZN, Dario Mirri si sofferma sul significato profondo dello stadio Renzo Barbera, intitolato allo zio, figura centrale nella sua formazione umana e sportiva.

«Credo che sia un orgoglio per tutti i palermitani entrare in quello stadio, per me a maggior ragione, per la mia famiglia. Zio Renzo è stato quello che mi ha insegnato i valori, che cosa è il Palermo e cosa può essere il Palermo. Guardavo lui da bambino e riconoscevo in lui questa partecipazione enorme per le sorti della città, dei tifosi, ma soprattutto dei palermitani, perché lui vedeva nel Palermo qualcosa che ci rappresentava. Devo dire che è quello che ho sognato di fare e che spero di continuare a fare: fare del Palermo qualcosa che rappresenti tutta la città. E quindi il fatto che lo stadio sia intitolato a lui è bellissimo. Io ho sempre detto, quando ho iniziato sei anni fa, che non posso pensare a uno stadio diverso da questo luogo per far giocare il Palermo».

