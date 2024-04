Ultimo (triste) giorno a Torretta: Corini se ne va a testa bassa

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ultimo giorno in rosanero di Corini e sul suo rendimento col Palermo.

Che sia un addio o un arrivederci sarà il futuro a dirlo: di certo c’è che la separazione è dolorosa, non del tutto attesa e per certi versi tardiva. Finisce così, a due mesi dalla scadenza del contratto, la terza avventura rosanero di Corini: troppo brutta la sconfitta di Pisa, ennesima partita gettata alle ortiche da situazione di vantaggio, troppo evidente la scollatura con una squadra nuovamente scioltasi alla prima difficoltà.

Il tecnico paga un arretramento in classifica che si stava facendo sempre più preoccupante settimana dopo settimana, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite insieme a tante occasioni sprecate per accorciare sul secondo posto e alla spinta delle inseguitrici che rischiava di far uscire il Palermo dalla zona play-off.

La seconda esperienza rosanero del Corini allenatore, lunga 70 partite, si chiude con 25 vittorie, 24 pareggi e 21 sconfitte: appena il 36% di successi, dato mediocre per chi ambisce a costruire qualcosa di importante. Al tecnico vengono rimproverate soprattutto le continue altalene in classifica: i rosa sotto la sua guida si sono dimostrati capaci di vincere contro chiunque e perdere contro chiunque, passando da un estremo all’altro anche in pochi giorni o perfino in pochi minuti.

Il tecnico paga anche l’incapacità di trovare una quadra sul piano tattico: l’insistenza sul 3-5-2 nel 2022/23 e sul 4-2-3-1 nel 2023/24 pesa, nonostante il campo avesse dato prova che moduli simili non si sposassero granché con le qualità dei giocatori.

L’ultimo giorno rosanero di Corini è durato poco, il tempo di raggiungere Torretta, salutare lo staff e i giocatori e prendere atto di come la società avesse deciso di chiudere il rapporto. Già martedì il tecnico sapeva di avere le ore contate, ma l’assenza di un sostituto ne ha prolungato seppur di poco la permanenza.

