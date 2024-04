Palermo, esonerato Corini: il tecnico lascia Torretta (VIDEO)

Eugenio Corini, dopo quasi due anni, lascia Palermo. Il tecnico bresciano questa mattina ha ricevuto la notizia dell’esonero dalla panchina del club di viale del Fante.

L’ormai ex allenatore dei rosanero ha era arrivato a Torretta intorno alle 13.50, per andare via alle 14.10; giusto il tempo di un rapido saluto con la squadra.

I calciatori saranno in campo nel pomeriggio per preparare il match di sabato contro la Sampdoria.

Il sostituto di Corini, per le ultime giornate di campionato, sarà Michele Mignani che aveva iniziato la stagione sulla panchina del Bari, dove è stato esonerato dopo nove giornate (1 vittoria, 7 pareggi e 1 sconfitta).