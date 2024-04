Salvo colpi di scena Michele Mignani sarà il nuovo allenatore del Palermo. Secondo Alfredopedulla.com i contatti vanno avanti ieri sera ed era l’unico profilo concreto tra quelli emersi dopo il dietrofront di Grosso. Ci sono gli accordi, il Palermo ha scelto Mignani fino a giugno e presto annuncerà l’esonero a Corini. Una nuova ripartenza per l’ex Bari anche per dimenticare gli ultimi mesi in Puglia.

Continue Reading