Michele Mignani si prepara a diventare il nuovo allenatore del Palermo. Come riporta Gianluca Di Marzio i rosanero hanno comunicato l’esonero a Corini e aspettano la rescissione dell’ex tecnico del Bari coi biancorossi per procedere al cambio in panchina.

