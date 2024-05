Pecchia presenta Parma-Cremonese: «Curioso di vedere i ragazzi in massima serie»

L’allenatore del Parma Fabio Pecchia è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro la Cremonese. Il tecnico, ha raggiunto matematicamente la promozioni in Serie A, si è soffermato sia sul match ma con lo sguardo già rivolto verso il futuro con i ducali.

Ecco le sue parole, riportate da Parmalive.com:

«Non ho mai avuto dubbi. Il mio obiettivo era di rimanere in questo club, con la curiosità anche di vedere come sarà l’approccio dei miei ragazzi con la massima serie. E’ una grande emozione. E’ giusto che sia così, vogliamo condividere questa gioia con la nostra gente. Prima c’è una partita da giocare. Quando son venuto io a Parma da calciatore l’ho visto qualche volta pieno. Credo che in tutte le cose sia importante saper perdere e anche saper vincere, serve rispetto per gli avversari. Rimanere dentro certi confini è la cosa più opportuna.Io l’ho detto tante volte, tutto ciò che riguarda il recuperare palla e la fase di non possesso ha bisogno di principi, anche con un po’ di rigidità per permettere alla squadra di sostenersi. Quando abbiamo palla mi piace dare una filosofia di gioco, ma lasciandoli liberi di esprimersi, dentro ad un contesto che funziona. La voglia di stare nel gruppo e di voler giocare a calcio i ragazzi l’hanno sempre dimostrata. Questa leggerezza e l’entusiasmo hanno dato una spinta importante alla squadra. Io l’ho detto tante volte, tutto ciò che riguarda il recuperare palla e la fase di non possesso ha bisogno di principi, anche con un po’ di rigidità per permettere alla squadra di sostenersi. Quando abbiamo palla mi piace dare una filosofia di gioco, ma lasciandoli liberi di esprimersi, dentro ad un contesto che funziona. La voglia di stare nel gruppo e di voler giocare a calcio i ragazzi l’hanno sempre dimostrata. Questa leggerezza e l’entusiasmo hanno dato una spinta importante alla squadra».