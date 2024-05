Maran presenta Brescia-Lecco: «Orgoglioso di questo gruppo»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro il Lecco. Il tecnico si è soffermato sul miglioramento raggiunto rispetto alla scorsa ragione, prima di esprimersi sulla prossima sfida in cui il Brescia affronterà il Lecco.

«Un anno fa molti di questi ragazzi stavano giocando partite di altro genere per evitare la retrocessione, adesso si sono conquistati la possibilità di andarsi a giocare la promozione agli spareggi. Io sono orgoglioso di questo gruppo. Anche chi magari è stato utilizzato poco ultimamente, sta spingendo al massimo. Non diamo nulla per scontato. Lecco? Il Lecco anche se già retrocesso va rispettato. Solo dando il massimo come abbiamo fatto finora possiamo tagliare il traguardo. Chi ci sostiene da sempre sa benissimo che spirito hanno questi ragazzi, che lottano sempre e non mollano mai. Siamo in questa posizione nonostante mille vicissitudini. Ci sono stati giocatori che hanno evitato gol già fatti al 90’, Adorni ha giocato centravanti e segnato il pari contro la Samp a Genova al 94’, Moncini si è messo tra i pali, abbiamo alternato 3 portieri e ovviato al meglio all’assenza di Cistana piuttosto pesante. Se siamo arrivati a giocarci i play-off è per lo spirito».