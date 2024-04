TMW: “Palermo, con Mignani il vice Vergassola e il preparatore atletico D’Urbano”

Michele Mignani e il Palermo, ci siamo. Il tecnico – riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – non ha ancora risolto il contratto con il Bari, lo farà nelle prossime ore con una Pec. Con lui in Sicilia arriverà il vice Simone Vergassola e il preparatore atletico Giorgio D’Urbano fortemente voluto dall’allenatore. Non seguirà con ogni probabilità Mignani a Palermo il collaboratore Campofranco, perché esonerato con Pasquale Marino e quindi dopo il 30 dicembre. Il Palermo cambia pelle. E si affida a Mignani…

Continue Reading