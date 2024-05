Palermo, omicidio-suicidio in via Notarbartolo: la moglie potrebbe aver sparato al marito prima di uccidersi

Come riportato da GDS, marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo, a Palermo. Con la figlia della coppia che ha chiamato i vigili del fuoco perché non riusciva a parlare con i genitori.

I vigili del fuoco hanno poi trovato i corpi dei due coniugi: lui si chiamava Pietro Delia, commercialista e collaboratore di una banca, aveva 66 anni; lei Laura Lupo, agente della polizia municipale di 62 anni.

Secondo una prima ipotesi, una pistola è stata anche trovata tra le mani della moglie, e dunque, probabilmente sarà stata proprio la moglie a sparare al commercialista. I sanitari del 118 hanno constatato la morte dei due. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L’abitazione si trova nel condominio al numero civico 49 di via Emanuele Notarbartolo, accanto a piazza Matteo Maria Boiardo, dove ci sono la stazione Notarbartolo e il capolinea del tram. L’Albero Falcone, davanti allo stabile in cui viveva il giudice, si trova tre isolati dopo.