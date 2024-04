Palermo verso la Sampdoria. Infortuni e squalifiche, emergenza a centrocampo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che si prepara ad affrontare la Sampdoria.

Neanche il tempo di voltare pagina che è subito l’ora di preparare una delle partite più difficili dell’intera stagione: la Sampdoria è infatti la squadra più in forma della Serie B, con quattro vittorie di fila (10 gol fatti, 3 subiti) e una rincorsa alla sesta piazza del Palermo che si fa sempre più insistente.

I rosa si apprestano ad affrontarla non solo con la difficoltà emotiva generata dal cambio in panchina, ma anche con un centrocampo in piena emergenza tra squalifiche e infortuni. Sabato Mignani potrà contare solo su quattro dei sette elementi di cui dispone la mediana: Ranocchia è fuori per infortunio e dovrebbe averne ancora per un po’, Gomes e Coulibaly sono squalificati.

Pressoché certo l’impiego di Stulac al posto del francese: lo sloveno nel girone di ritorno ha giocato appena due partite, facendosi anche espellere dopo 50’ a Cittadella, ma nella prima metà di campionato è stato una risorsa soprattutto sui calci piazzati e con il cambio in panchina spera di rilanciare ulteriormente le quotazioni sulla sua permanenza a Palermo nella prossima stagione.

Altrettanto sicura la presenza di Segre, che spera di ritrovare la vena realizzativa di dicembre e gennaio: il gol gli manca ormai da otto partite e in generale le sue escursioni nell’area avversaria sono diminuite, ma il numero 8 ha dimostrato più volte di potersi accendere in ogni momento e di saper mettere in difficoltà qualsiasi difensore. A contendersi la terza piazzola saranno Henderson e Vasic.