Udinese: è Oumar Solet il giocatore accusato di violenza sessuale

In casa Udinese, nelle ultime ore, tiene banco un presunto caso di violenza sessuale. Stando a quanto riportato da “Il Messaggero Veneto” il calciatore accusato sarebbe Oumar Solet. La procura di Udine, infatti, ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda, con il difensore bianconero che avrebbe molestato una donna 32enne.

Invece, secondo una testimonianza raccolta in esclusiva da “Il Gazzettino” si sarebbe trattato di un rapporto consenziente: “Nella casa del calciatore c’erano tante persone – ha rilevato il testimone – La donna che l’ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un’altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione”. La vittima, in sua difesa, ha dichiarato che è stata costretta a subire rapporti sessuali anche dopo aver tentato di opporsi.