Mancini: «Per la Sampdoria ci sarò sempre. Serie C più complicata della B»

Sono i giorni più bui in casa Sampdoria dopo aver rimediato negli scorsi giorni la sua prima retrocessione in Serie C. Ai microfoni de “Il Secolo XIX”, la bandiera blucerchiata Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti parole:

«I tifosi della Sampdoria sono i migliori del mondo, lo saranno sempre. Lo saranno anche in Serie C. Sono sicuro che la squadra potrà contare sempre sul loro appoggio. La Sampdoria non è mai stata in questa categoria: è ovvio che chi tifa per la Samp adesso sia abbattuto. Io per la Sampdoria ci sarò sempre, l’ho detto e lo ribadisco. Però, purtroppo, non posso più giocare. “Purtroppo, anche questo è il calcio. Ogni tanto accadono cose del genere. Fa scalpore perché la Sampdoria è una società molto importante. Lo è a livello nazionale, ma anche internazionale. Per questo ovunque, anche all’estero si parla della sua retrocessione in Serie C. È una categoria che non conosco. Già la Serie B è un torneo molto complicato, e so che la C lo è ancora di più. Servono conoscenze e competenze adeguate. Però, adesso, è troppo presto per andare oltre. Il mio consiglio è quello di di restare uniti, più che mai. Di questo c’è bisogno adesso: compattezza e unità»