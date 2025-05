Spezia verso i playoff, buone notizie per D’Angelo: quattro giocatori verso il recupero

Dopo un secondo posto a lungo conteso con il Pisa, lo Spezia dovrà passare dai playoff per provare a staccare il terzo e ultimo pass per la Serie A. I bianconeri attendono di conoscere la propria avversaria che uscirà viva dal confronto nel primo turno tra Catanzaro e Cesena. Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria per mister Luca D’Angelo.

Infatti, come si legge su CalcioSpezia.it, Lapadula, Aurelio e Bandinelli dovrebbero essere già a disposizione per la gara d’andata delle semifinali, mentre c’è un po’ più di prudenza riguardo le condizioni di Salvatore Esposito, ancora alle prese con un problema muscolare. Tuttavia c’è ottimismo sulle sue condizioni. Salvatore Elia, invece, potrebbe essere costretto a rimanere ancora fuori.