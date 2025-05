Juve Stabia-Palermo, info settore ospiti

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per il primo turno dei Play Off del campionato di SerieBKT, Juve Stabia-Palermo, il settore ospiti (Curva Ferrovia) avrà, come di consueto, capienza di 300 posti.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo e in possesso della fidelity card è consentita esclusivamente per il settore ospiti al costo di Euro 30,00 + diritti di prevendita tramite il sito etes.it o nei punti vendita a partire da oggi, giovedì 15 maggio.