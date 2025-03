Udinese, contro la Lazio lutto al braccio in memoria di Pizzul

Il calcio italiano è ancora in lutto dopo la perdita di Bruno Pizzul. Lo storico giornalista sportivo si è spento nei giorni scorsi all’età di 86 anni, lasciando un vuoto per tutti gli appassionati di calcio e non. Anche l’Udinese gli renderà omaggio.

Nella partita di lunedì 10 marzo all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di Runjaic indosserà il lutto al braccio proprio in sua memoria. Pizzul è stato, infatti, grande esponente in Italia del Friuli Venezia-Giulia e di Udine, sua città natale.