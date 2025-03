Carrarese, Finotto: «Col Frosinone step cruciale verso la salvezza»

Mattia Finotto, intervistato da TuttoMercatoWeb, ha parlato del percorso svolto fin qui dalla Carrarese e del suo futuro.

Sul momento della squadra?

«Arriviamo da tre risultati utili consecutivi, è un buon momento per noi ma sappiamo l’importanza che ha la gara contro il Frosinone, perché potrebbe essere un cruciale step verso la salvezza: ci arriviamo carichissimi, anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico. Certo, anche loro arriveranno a mille, stanno vivendo un buon momento dall’arrivo del nuovo tecnico, e sono una rosa di valore che arriva dalla A e non ha un classifica che non rispecchia i valori, ma non ci fa paura: abbiamo rispetto per ogni avversario, ma sappiamo di poter dire la nostra».

In vista della sfida con il Frosinone?

«A inizio stagione, a parte quelle 3 o 4 squadre che lottano da subito per vincere, le altre si prendono un po’ le misure, in Serie B regna sempre un grande equilibrio. Nel girone di ritorno, però, i punti pesano molto di più, e noi abbiamo il rammarico dei pareggi contro Reggiana e Cremonese, con gli avversari che ci hanno ripresi proprio all’ultimo. Con la Cremonese magari può anche starci, ma questo non toglie il dispiacere perché sicuramente qualche punto in più avremmo potuto averlo. Anche se alla fine siamo in linea con il nostro obiettivo, quello della salvezza: non ci precludiamo nulla, ma a ora siamo dove dovremmo essere. Poi, battere il Frosinone vorrebbe dire tanto, ci allontanerebbe ulteriormente dalla zona calda».

Crede alla salvezza?

«Ho un contratto con la Carrarese fino al 2026, e qui sto davvero molto bene. Ma queste restanti 10 gare valgono tutto, segnare o non segnare fa la differenza, così come il salvarsi e il non salvarsi. Ripeto comunque che c’è massima fiducia su tutto».