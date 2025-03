Le quote dei bookmakers per Sampdoria-Palermo: equilibrio nei pronostici

Sabato alle 17:15 lo Stadio Marassi di Genova ospiterà la sfida tra Sampdoria e Palermo, valevole per la 29ª giornata di Serie B. La gara assume grande importanza per entrambe le squadre: i blucerchiati hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona playout, mentre i rosanero vogliono consolidare un piazzamento favorevole nella corsa ai playoff.

Le valutazioni dei principali bookmakers riflettono un sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

La vittoria della Sampdoria è quotata tra il 2.39 di Betfair Exchange e il 2.70 di William Hill, Betfair e Lottomatica, che propongono la quota più alta.

Il pareggio è valutato con una quota massima di 3.45 su 888sport, mentre la maggior parte dei bookmakers si attesta su 3.10.

La vittoria del Palermo viene offerta alla quota più alta di 2.70 da Betfair, William Hill e 888sport, mentre Snai e Lottomatica propongono 2.60.

Le previsioni dei bookmakers confermano l’incertezza dell’incontro. La Sampdoria, nonostante il fattore campo, non parte come favorita netta e deve fare i conti con un Palermo considerato alla pari nei pronostici. Il pareggio è ritenuto l’esito meno probabile, ma resta una possibilità concreta.

Si preannuncia una sfida equilibrata, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti fondamentali per il proprio obiettivo stagionale.