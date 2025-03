Sampdoria-Palermo, le previsioni meteo

Sabato alle 17:15 lo Stadio Marassi di Genova ospiterà la sfida tra Sampdoria e Palermo, valevole per la 29ª giornata di Serie B. L’attesa è alta tra i tifosi rosanero, con la consapevolezza che una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni di promozione diretta, in vista del successivo impegno contro la Cremonese al Renzo Barbera prima della sosta.

Le condizioni meteorologiche previste per il match saranno favorevoli. La temperatura si attesterà intorno ai 14-15 gradi, con un cielo sereno o poco nuvoloso. Il vento soffierà a circa 8 km/h da nord-nord-est, con intensità debole e senza particolari ripercussioni sul gioco. La pressione atmosferica sarà stabile sui 1015 hPa, segnale di condizioni generalmente buone e senza rischio di precipitazioni.

Un clima ideale per una sfida che si preannuncia intensa e fondamentale per il cammino del Palermo in campionato.