Spezia, Reca: «Pisa? Pressione è su di loro. Voglio riportare club in Serie A»

Ospite delle colonne di CittadellaSpezia è intervenuto Arkadiusz Reca. Il calciatore si è espresso in vista della delicatissima sfida contro il Pisa in programma questo weekend. Il calciatore ha anche parlato della sua personale ambizione con gli aquilotti:

Verso Spezia-Pisa, chi avrà la meglio?

«È una settimana come tutte le altre. Sappiamo che arriverà una squadra forte al Picco, ma la tratteremo come le altre. Stiamo preparando al meglio la gara, facciamo le nostre analisi come sempre, per essere al 100% domenica. Noi non abbiamo pressione, sono loro che sono davanti. È una bella partita per noi, davanti ai nostri tifosi, penso che la pressione sia tutta per il Pisa. Per noi è bello sentire che il Picco sarà pieno, è sempre bello giocare davanti ai nostri tifosi. Diciamo sempre che sono il nostro dodicesimo uomo in campo, ci danno una spinta che aiuta molto. Domenica saremo carichissimi, come sempre loro faranno il loro lavoro, sono fortissimi e ci aiuteranno tanto».

Parlando di futuro, qual è il tuo obiettivo?

«Sono passati quattro anni dal mio arrivo, sono contento di arrivare a 100 presenze e spero di farlo il prima possibile. Spero che avrò la possibilità di farne ancora di più. Sto molto bene a Spezia, quando siamo retrocessi ho detto che sarei voluto rimanere per riportare la squadra in Serie A e questo rimane l’obiettivo. Io e la mia famiglia stiamo molto bene in questa città, spero che dopo aver raggiunto le 100 presenze possa farne altre 100».