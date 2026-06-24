Tuttosport: “Samp: contestazione. Ma solo per la società”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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La tensione continua a salire in casa Sampdoria. Come racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, circa 500 tifosi blucerchiati si sono radunati nei pressi della sede del club a Bogliasco dando vita a una nuova manifestazione di protesta contro l’attuale proprietà e la dirigenza.

Il messaggio lanciato dalla Gradinata Sud è stato chiarissimo. Lo striscione esposto durante il sit-in recitava: «Il vostro progetto: falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto: liberarla da voi», una presa di posizione netta nei confronti della gestione societaria che apre una nuova fase della contestazione.


Secondo quanto riportato da Tuttosport, il malcontento nasce dalla convinzione che le promesse formulate nelle scorse settimane non siano state mantenute. I tifosi lamentano l’assenza di una programmazione chiara e di prospettive concrete per il futuro dopo stagioni particolarmente complicate. «Non abbiamo un allenatore, non abbiamo una squadra e le prospettive sono tutt’altro che positive», è il concetto espresso dai sostenitori presenti alla manifestazione.

Nel mirino finiscono soprattutto Nathan Walker, uomo di fiducia dell’azionista di riferimento Joseph Tey, e il CEO dell’area sportiva Jesper Fredberg. Come evidenzia Marco Bisacchi sulle pagine di Tuttosport, la contestazione nasce anche dall’incontro avvenuto circa un mese fa tra una delegazione di tifosi e Walker, durante il quale erano stati prospettati interventi tecnici e societari capaci di rilanciare il progetto blucerchiato.

A dividere la piazza è anche la scelta della panchina. L’arrivo di Bernardo Corradi, ormai definito ma non ancora ufficializzato, viene accolto con freddezza da una parte dell’ambiente. L’ex attaccante è considerato un profilo interessante ma privo di esperienza da primo allenatore in un club professionistico, soprattutto dopo che diversi candidati accostati alla Sampdoria non sono arrivati a destinazione.

La protesta, però, non coinvolge né la squadra né il futuro tecnico. Tuttosport sottolinea come i gruppi organizzati abbiano voluto separare nettamente le responsabilità della società da quelle dei giocatori e dello stesso Corradi, che riceverà il sostegno della tifoseria almeno nella fase iniziale della sua avventura blucerchiata.

Intanto si attendono gli ultimi passaggi burocratici per liberare Corradi dal Milan, dove ha lavorato nell’ultima stagione nello staff di Massimiliano Allegri. L’allenatore potrebbe sbarcare a Genova nei primi giorni della prossima settimana per iniziare ufficialmente il nuovo percorso.

Parallelamente la Sampdoria continua a lavorare sulla composizione dello staff tecnico. Secondo la ricostruzione di Marco Bisacchi per Tuttosport, sono attese novità sia per il ruolo di preparatore dei portieri dopo l’addio di Walter Bressan, sia nell’area medica. Da valutare anche la posizione di Dan Thomassen, mentre Attilio Lombardo resta una figura centrale all’interno dell’organizzazione tecnica del club.

La nuova stagione non è ancora iniziata, ma a Genova il clima è già rovente e la società è chiamata a rispondere con i fatti alle richieste di una piazza sempre più impaziente.

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