Tuttosport: “Palermo-Hernani Vicenza: Moncini. Le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e coinvolge diverse piazze importanti, con il Palermo che continua a muoversi per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Palermo, Hernani a un passo





Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Palermo è ormai vicino alla chiusura dell’operazione che porterà in rosanero Hernani, centrocampista brasiliano classe 1993 in uscita dal Monza. Un profilo esperto e già conosciuto da Inzaghi, che lo ha allenato durante l’esperienza alla Reggina.

L’ex Parma e Monza rappresenterebbe un innesto di qualità e personalità per il centrocampo siciliano. Non è l’unico nome seguito dal club di viale del Fante: resta infatti concreta anche la pista che conduce all’argentino Nahuel Estevez, centrocampista del Parma in scadenza di contratto.

Sul fronte uscite, il Vicenza continua a monitorare il trequartista Aljosa Vasic, che potrebbe trovare maggiore spazio nel club biancorosso.

Vicenza, sprint per Moncini

Il Vicenza sembra aver effettuato l’allungo decisivo per Gabriele Moncini. L’attaccante, reduce dalla retrocessione in Serie C con il Bari, può liberarsi a parametro zero grazie a una clausola inserita nel proprio contratto.

Sul centravanti si era mosso anche il Padova, ma nelle ultime ore il club biancorosso avrebbe acquisito un vantaggio significativo nella corsa all’ex Benevento e Spal.

Avellino-Juventus, asse sempre caldo

Prosegue il dialogo tra Avellino e Juventus. Gli irpini lavorano per portare in Campania il centrocampista Giacomo Faticanti, l’attaccante Emanuele Pecorino e l’esterno offensivo Alessandro Pietrelli.

Quest’ultimo piace però anche al Vicenza, destinazione che al momento sarebbe particolarmente gradita al giocatore.

Sudtirol e Cesena, novità in panchina

Sul fronte allenatori è ormai definita la successione a Bolzano. Davide Possanzini è pronto a raccogliere l’eredità di Fabrizio Castori sulla panchina del Südtirol. Per l’ex tecnico del Mantova è pronto un contratto pluriennale e manca soltanto l’ufficializzazione.

Anche il Cesena è vicino alla scelta definitiva. In pole position per la panchina bianconera c’è Alessandro Diamanti, reduce dall’esperienza in Australia e attualmente impegnato nel percorso formativo a Coverciano.

Benevento, accordo con Siatounis

Il Benevento ha trovato l’intesa con il centrocampista greco Antonis Siatounis, in uscita dal Potenza. Il club sannita segue inoltre il difensore Marco Bellich della Juve Stabia e continua il duello con l’Avellino per il portiere Sebastiano Desplanches, rientrato al Palermo dopo il prestito al Pescara.

Kouadio conteso da Padova e Modena

Uno dei giovani più seguiti del momento è il difensore della Fiorentina Eddy Kouadio. Il Padova sembrava in vantaggio, ma il Modena ha rilanciato con decisione sfruttando il rapporto tra il giocatore e Daniele Galloppa, suo allenatore nelle giovanili viola.

Intanto l’Arezzo segue con attenzione Kevin Leone, centrocampista di proprietà del Sassuolo reduce dall’esperienza alla Casertana.