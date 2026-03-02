Tuttosport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
3b2c0d2a-7d77-43b4-8a91-81a4319bcd93

Tuttosport ha pubblicato voti e tabellino della gara valida per la 27ª giornata di Serie B.

PESCARA (4-3-1-2)


Saio 6
Faraoni 7 (40′ st Altare ng)
Capellini 6
Bettella 6,5
Cagnano 6
Acampora 6 (18′ st Berardi 6)
Brugman 6,5
Valzania 7
Insigne 7,5 (24′ st Meazzi 7)
Russo 6
Di Nardo 6,5

A disposizione: Profeta Brondbo Letizia Brandes Fanne Olzer Corbo
Allenatore: Gorgone 7

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5,5
Magnani 6 (35′ st Veroli ng)
Peda 5 (1′ st Bereszynski 5,5)
Ceccaroni 5,5
Pierozzi 6
Segre 6,5 (29′ st Gomes ng)
Ranocchia 5,5 (18′ st Blin 6)
Augello 5,5
Palumbo 6
Johnsen 6 (18′ st Le Douaron 6)
Pohjanpalo 6,5

A disposizione: Gomis Di Bartolo Gyasi Vlasic Giovane Modesto Corona
Allenatore: Inzaghi 5,5

Arbitro: Maresca di Napoli 6,5

Screenshot 2026-03-02 075749

