Il Messaggero: “Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 075749

Nel racconto firmato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero, Pescara-Palermo 2-1 è la notte del ritorno di Lorenzo Insigne. Per Giovanni Tontodonati, sulle colonne de Il Messaggero, con un Insigne così la salvezza non è più un’utopia: il fuoriclasse, alla prima da titolare con la fascia da capitano, guida la rimonta contro una corazzata come il Palermo e riporta i biancazzurri a -4 dalla zona playout.

Secondo Giovanni Tontodonati, il numero 11 si prende la scena nei 68 minuti in cui resta in campo: tocchi d’alta scuola, giocate tra le linee e il gol del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio firmato da Pohjanpalo, capocannoniere della B con 18 reti.


Coraggio e forza mentale

Come sottolinea Il Messaggero nell’analisi di Giovanni Tontodonati, il successo del Pescara è meritato e costruito con coraggio, ordine tattico e straordinaria forza mentale. Nonostante le assenze di Lamine Fanne e Olzer, Gorgone trova equilibrio con Acampora, Brugman e Valzania in mezzo, Russo e Di Nardo davanti e Insigne trequartista.

È proprio Insigne ad accendere la gara fin dai primi minuti: spunto e tiro deviato in angolo all’8’, punizione velenosa respinta da Joronen, invenzione per Di Nardo che spreca nel finale di primo tempo.

Il Pescara è aggressivo, annulla i rifornimenti per Pohjanpalo e tiene testa a una squadra con 33 punti in più in classifica.

Dal gelo al trionfo

Nella ripresa, racconta ancora Giovanni Tontodonati su Il Messaggero, il Palermo passa subito: Johnsen e Segre confezionano l’assist per Pohjanpalo che brucia Capellini e batte Saio. Sembra l’inizio del crollo, invece il Pescara reagisce.

Al 10’ l’episodio chiave: rinvio errato di Joronen, Di Nardo intercetta e serve Insigne che non perdona. Dopo 5.041 giorni il campione torna a segnare in maglia biancazzurra.

Il Palermo accusa il colpo, Russo sfiora il sorpasso, poi entra Meazzi al posto di Insigne tra gli applausi dell’Adriatico. All’87’ è proprio Meazzi a trovare il destro decisivo – leggermente deviato – che vale il 2-1.

Per Giovanni Tontodonati, è il gol che riaccende la speranza salvezza: restano 11 finali, a partire dalla trasferta di Frosinone.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-02 085225

Agguato in autostrada ai tifosi del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
3b2c0d2a-7d77-43b4-8a91-81a4319bcd93

Tuttosport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071030

Tuttosport: “Palermo a picco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071020

Gazzetta dello Sport: “Insigne illumina con la sua classe. Le pagelle di Pescara-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071045

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che botta. Pohjanpalo è troppo poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
28e8e045-6b18-4c15-af41-94c900d04514

Giornale di Sicilia: “Johnsen, troppi ricami. Segre si salva solo per l’assist: le pagelle di Pescara-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
50b13c37-0d9f-46bb-85c5-f376f36eac13

Giornale di Sicilia: “Palermo, illusione e patatrac. A Pescara finisce con un flop”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo sotto accusa. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Entella Palermo 1-1 (10)

Corriere dello Sport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
350d3676e4

Corriere dello Sport: “Insigne affonda il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo empoli 3-2 (84) bani

Senza Bani il Palermo crolla

Angelo Giambona Marzo 2, 2026
sebastiani foggia insigne

Escl. Pres. Pescara: «Siamo stati più forti del Palermo. Venezia tutt’altra cosa rispetto ai rosanero»

Giorgio Elia Marzo 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-02 085225

Agguato in autostrada ai tifosi del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 080703

Il Mondiale nel caos. L’Iran va verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 075749

Il Messaggero: “Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
3b2c0d2a-7d77-43b4-8a91-81a4319bcd93

Tuttosport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071030

Tuttosport: “Palermo a picco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026