Il Mondiale nel caos. L’Iran va verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 080703

La geopolitica torna a irrompere nel calcio. Luigi Guelpa, su Tuttosport, accende i riflettori sulla situazione dell’Iran e sulla possibile partecipazione della selezione di Teheran alla prossima Coppa del Mondo, organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico.

Come scrive Luigi Guelpa su Tuttosport, dopo l’escalation del conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, la presenza della nazionale iraniana alla rassegna iridata è diventata un tema politico prima ancora che sportivo. Già nel 2022 la Fifa aveva valutato un’eventuale esclusione dell’Iran dal Mondiale in Qatar, ma allora non si arrivò a una decisione drastica. Oggi, con uno scenario di guerra aperta e attacchi missilistici che toccano direttamente uno dei Paesi ospitanti, il quadro è radicalmente mutato.


Il presidente della Federazione iraniana, Mehdi Taj, ha ammesso in tv che è «improbabile» pianificare serenamente il torneo dopo l’attacco statunitense, annunciando anche la sospensione del campionato nazionale. Un passaggio che, come evidenzia Luigi Guelpa su Tuttosport, fotografa un Paese in stato di emergenza e rende evidente quanto sia difficile separare sport e politica.

La Fifa, per ora, mantiene una linea prudente. Il segretario generale Mattias Grafstrom, durante l’assemblea dell’International Football Association Board a Cardiff, ha parlato di situazione «prematura» per commenti approfonditi, ribadendo che l’obiettivo resta una Coppa del Mondo sicura con tutte le squadre qualificate. Parole misurate, che però – sottolinea ancora Luigi Guelpa su Tuttosport – non risolvono il nodo centrale: può una nazionale di un Paese coinvolto in un conflitto aperto disputare le proprie gare negli Stati Uniti?

Il paradosso è evidente. L’Iran dovrebbe giocare nel Gruppo G proprio negli Usa: a Los Angeles contro Belgio e Nuova Zelanda e a Seattle contro l’Egitto. Due città simbolo, due palcoscenici delicatissimi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico. Non solo una questione di logistica o visti diplomatici, ma anche di eventuali proteste, boicottaggi e tensioni negli stadi.

Se l’esclusione diventasse concreta, si aprirebbe il tema delle sostituzioni. Secondo gli scenari più accreditati riportati da Luigi Guelpa su Tuttosport, l’Iraq – atteso da uno spareggio intercontinentale – potrebbe essere promosso direttamente alla fase finale, con gli Emirati Arabi Uniti coinvolti nel nuovo percorso playoff. Più teorica, al momento, l’ipotesi di un ripescaggio basato sul ranking Fifa.

Il calcio mondiale resta in attesa. Ma questa volta, più che mai, il pallone rischia di finire in secondo piano.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 081154

Gazzetta dello Sport: “Var, tempo effettivo e rivoluzione rimesse: Collina cambia il calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-02-28 082756

Gazzetta dello Sport: “Dal Mondiale si cambia. Calcio e Var, le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 081531

Gazzetta dello Sport: “Dazn si prende il Mondiale 2026: 104 partite in esclusiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Lele Adani (RaiPlay) Ilovepalermocalcio

Gazzetta dello Sport: “Mondiale 2026, Rai in chiaro e Dazn verso il pacchetto completo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file1 - 2026-02-05T191224.193

Palermo, ricordi Quaison? Il trequartista svedese riparte dalla seconda divisione araba

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-21 075732

Gazzetta dello Sport: “Il calcio cambia. Le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
vazquez

L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Screenshot 2025-12-26 140151

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-02 085225

Agguato in autostrada ai tifosi del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 080703

Il Mondiale nel caos. L’Iran va verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 075749

Il Messaggero: “Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
3b2c0d2a-7d77-43b4-8a91-81a4319bcd93

Tuttosport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071030

Tuttosport: “Palermo a picco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026