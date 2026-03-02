Agguato in autostrada ai tifosi del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Momenti di tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, dove un pullman con a bordo poco più di quaranta tifosi del Frosinone è stato preso d’assalto. A raccontare l’episodio è Vincenzo Caramadre su Il Messaggero, che ricostruisce l’accaduto avvenuto poche ore prima della trasferta dei canarini a Catanzaro, poi terminata 2-2 al “Ceravolo”.

Secondo quanto riportato da Vincenzo Caramadre su Il Messaggero, il mezzo aveva accusato un problema tecnico ed era fermo a lato carreggiata. In quel momento un gruppo numeroso di persone incappucciate e con il volto coperto avrebbe accerchiato il pullman, infrangendo alcuni vetri – compreso quello lato guida – e tentando di lanciare fumogeni all’interno. L’azione, rapida e violenta, sarebbe stata condotta con bastoni e pietre. Non risultano feriti.


Come evidenzia ancora Il Messaggero nell’articolo firmato da Vincenzo Caramadre, si sono registrati momenti di caos con traffico bloccato e intervento della Polizia Stradale. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori si sarebbero dileguati. I tifosi del Frosinone hanno poi proseguito il viaggio verso Catanzaro grazie ad altri mezzi arrivati sul posto.

A commentare l’episodio è stato Gerardo D’Aprile, presidente dell’Associazione Frosinone Club: «È stata un’azione premeditata, frutto di una violenza inaudita». D’Aprile ha sottolineato la freddezza dei tifosi coinvolti, capaci di mantenere la calma nonostante la gravità dell’aggressione.

Le indagini sono ora affidate alla Polizia Stradale e alla Digos della questura di Salerno. Verranno analizzate le immagini delle telecamere lungo il tratto autostradale e ascoltati eventuali testimoni.

