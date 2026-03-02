Palermo-Mantova, al Barbera vietato sbagliare: rosanero nettamente favoriti secondo i bookmaker

Mercoledì sera, ore 20:00, stadio Renzo Barbera. Il Palermo ospita il Mantova nella gara valida per la 28ª giornata di Serie B. Dopo il passo falso di Pescara, la squadra di Inzaghi è chiamata a una risposta immediata davanti al proprio pubblico per non perdere terreno nella corsa promozione.

I numeri della classifica impongono una reazione, ma anche le quote dei bookmaker fotografano un copione piuttosto chiaro: rosanero ampiamente favoriti.





Le quote aggiornate dei bookmaker

Ecco il quadro completo delle principali lavagne:

Bet365

1: 1.53

X: 4.00

2: 6.00

SNAI

1: 1.53

X: 4.25

2: 5.75

LeoVegas

1: 1.48

X: 4.10

2: 6.00

AdmiralBet

1: 1.53

X: 4.15

2: 5.40

Lottomatica

1: 1.50

X: 4.25

2: 5.85

NetBet

1: 1.55

X: 4.25

2: 5.60

888sport

1: 1.46

X: 4.10

2: 5.80

Betfair Exchange

1: 1.49

X: 3.96

2: 5.78

Analisi delle quote

Il segno 1 oscilla tra 1.46 e 1.55, segnale di una fiducia piuttosto compatta nei confronti del Palermo. Il pareggio si muove tra 3.96 e 4.25, mentre il colpo esterno del Mantova paga tra 5.40 e 6.00.

Il mercato, dunque, considera i rosanero nettamente favoriti, anche se la Serie B ha dimostrato più volte di non essere campionato da pronostici scontati.

Palermo chiamato alla reazione

La sconfitta dell’Adriatico ha interrotto una striscia di 14 risultati utili consecutivi. Inzaghi pretende una risposta immediata, anche perché le dirette concorrenti non rallentano. Il Mantova, dal canto suo, proverà a sfruttare le eventuali scorie psicologiche del Palermo.

Al Barbera, però, il messaggio è chiaro: servono i tre punti.