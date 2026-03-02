Palermo-Mantova, meteo sereno al Barbera: condizioni ideali per il match delle 20

Mercoledì sera alle ore 20:00 il Palermo ospita il Mantova al Renzo Barbera per la 28ª giornata di Serie B. Anche il meteo sembra voler accompagnare una serata che si preannuncia importante per la stagione rosanero.

Le previsioni orarie





Secondo i dati aggiornati:

Ore 19:00 → 15°C, cielo sereno/parzialmente nuvoloso, vento SSE 5 km/h (raffiche fino a 10 km/h)

Ore 20:00 → 13-14°C, cielo sereno, vento debole da Sud 4 km/h (raffiche fino a 9 km/h)

Ore 21:00 → 12-13°C, sereno, vento SSW 8 km/h (raffiche fino a 12 km/h)

Vento e visibilità

Intensità vento: debole per tutta la serata

Raffiche: moderate ma non fastidiose

Visibilità: superiore ai 10 km

Assenza di precipitazioni

Scenario ideale

Temperature miti per il periodo, nessun rischio pioggia e vento contenuto: condizioni ideali sia per i calciatori sia per i tifosi sugli spalti. Il terreno di gioco non dovrebbe risentire di fattori climatici e non sono previste variabili meteo capaci di influenzare l’andamento della gara.

Al Barbera, dunque, nessun alibi atmosferico: Palermo-Mantova si giocherà in un contesto climatico favorevole.