Tuttosport: “Perinetti ‘compie’ cinquanta campionati”

A 74 anni, Giorgio Perinetti non ha alcuna intenzione di fermarsi. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, lo storico dirigente romano sarà il nuovo uomo mercato dell’Athletic Palermo, neo-promossa in Serie D, per una sfida che sa di ritorno a casa.

Cinquant’anni di carriera nel calcio, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso. Perinetti ha scelto il progetto dell’Athletic Palermo, rifiutando offerte da categorie superiori, per rimettersi in gioco nella città che gli ha regalato emozioni uniche e… anche l’amore: proprio a Palermo ha conosciuto sua moglie Daniela.

Il richiamo di Palermo e il legame con Inzaghi

Come scrive Schira su Tuttosport, non è un caso che Perinetti abbia accettato l’offerta del presidente Gaetano Conte. Palermo è una piazza speciale per lui, dove ha contribuito a lanciare campioni come Paulo Dybala. Il suo ritorno in città potrebbe creare anche interessanti sinergie con il Palermo FC, oggi guidato da Filippo Inzaghi, altro “figlioccio” calcistico del dirigente.

Fu proprio Perinetti, infatti, a rilanciare Inzaghi sulla panchina del Venezia nel 2016, conducendolo a una cavalcata trionfale dalla Serie C fino ai playoff di B nel giro di 22 mesi.

Un talento per gli allenatori, non solo per i calciatori

Nella lunga lista delle intuizioni firmate Perinetti ci sono non solo giocatori, ma anche grandi tecnici. Sempre secondo Nicolò Schira di Tuttosport, fu lui a portare Claudio Ranieri al Napoli nel 1991, ma soprattutto ad avviare la carriera da allenatore di Antonio Conte, affidandogli il ruolo di vice al Siena nel 2005.

Un’intuizione che si trasformò in una lunga collaborazione vincente: insieme vinsero due promozioni in Serie A, prima a Bari e poi a Siena. Un rapporto speciale, cementato nel tempo.

Una nuova sfida, una vecchia passione

Da Roma a Napoli, da Palermo a Venezia, passando per Siena, Bari, Brescia e Genoa: il “Giro d’Italia” calcistico di Perinetti è leggendario. Dopo una vita passata tra Serie A e B, oggi accetta la sfida di portare l’Athletic Palermo per la prima volta tra i professionisti.

Accanto a lui ci sarà anche Lores Varela, per dare un’impronta ambiziosa al progetto. Come racconta ancora Schira su Tuttosport, l’obiettivo è vincere il campionato e scrivere una nuova pagina nella storia del calcio siciliano.

Alla firma, un tifoso gli ha gridato: «Provaci ancora, Giorgio!». Perché in fondo, i sogni non hanno età. E Perinetti, dietro a un pallone, continua a sentirsi giovane.