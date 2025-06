Palermo, ufficiale la partnership con Sicily by Car: sarà il nuovo Main Sponsor 2025/26

Il Palermo FC ha annunciato con una nota ufficiale la nuova partnership con Sicily by Car, che sarà il Main Partner del club per la stagione 2025-2026. L’azienda palermitana, leader nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, sarà presente sul fronte delle maglie rosanero in tutte le competizioni.

A comunicarlo è la stessa società rosanero, che sottolinea come il logo di Sicily by Car comparirà non solo sulle maglie della Prima Squadra maschile, ma anche su quelle della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile, sia maschile che femminile. Si tratta di un accordo che nasce da una visione comune: valorizzare l’eccellenza del territorio siciliano e promuoverla dentro e fuori dal campo, in una prospettiva di crescita condivisa e di respiro internazionale.

«La partnership tra Sicily by Car e il Palermo FC nasce da un comune denominatore che è l’amore verso la città – dichiara Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car –. Supportare la squadra che la rappresenta, che incarna l’energia e lo spirito palermitano, è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ne rivendicano con fierezza il senso di appartenenza. Sono convinto che la squadra, così come Sicily by Car, sia destinata a nuovi e ambiziosi traguardi che porteranno sempre più in alto il nome della città».

Sulla stessa linea le parole dell’Amministratore Delegato del Palermo FC, Giovanni Gardini: «Siamo entusiasti di accogliere Sicily by Car al fianco del Palermo FC. Condividiamo con l’azienda una vocazione internazionale e un cuore profondamente radicato nel territorio. Portare il loro logo sulle nostre maglie significa raccontare, partita dopo partita, una storia di crescita condivisa che parte da Palermo ma guarda lontano con ambizione e orgoglio».

Fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, Sicily by Car è oggi una delle realtà italiane più affermate nel settore del car rental, con oltre 20.000 vetture e una rete capillare di 57 sedi operative in tutti gli aeroporti e nelle principali città turistiche italiane. Quotata in Borsa dal 2023 (Euronext Growth Milan), l’azienda ha avviato un’espansione internazionale che l’ha portata ad aprire sedi anche in Albania, Malta, Croazia, Spagna, Portogallo e, grazie a partnership commerciali, anche in Francia, Austria, Polonia e Montenegro.

Oltre all’espansione europea, la società ha intrapreso un percorso di transizione ecologica: circa il 40% della flotta è attualmente a basse emissioni, con il 64% dei nuovi veicoli acquistati rientranti nella categoria green. L’headquarter di Palermo è inoltre totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico da 187 kW.