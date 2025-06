Tuttosport: “Palermo, Pickel Augello e Ciurria”

Con l’ufficialità di Filippo Inzaghi in panchina, prende forma il nuovo Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, i rosanero stanno sondando diversi profili di esperienza e talento per rinforzare l’organico.

Il primo nome caldo è quello di Charles Pickel, 28 anni, centrocampista svizzero-congolese reduce da una stagione positiva con la Cremonese in Serie B: per lui 31 presenze e 2 reti. Pickel piace molto al Palermo, che vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo.

Sempre secondo Scaduto su Tuttosport, tra gli obiettivi c’è anche Tommaso Augello, terzino sinistro trentenne in uscita dal Cagliari (scadenza a fine giugno), e Patrick Ciurria, jolly offensivo del Monza capace di ricoprire più ruoli sulla destra, sotto contratto fino al 2026 ma considerato in uscita.

Talenti dall’estero e giovani da osservare

Il Palermo guarda anche oltreconfine. Durante l’Europeo Under 21, ha attirato l’attenzione Santeri Väänänen, 23 anni, mediano del Rosenborg e capitano dell’Under 21 finlandese. Sul giovane nordico, però, ci sono anche Modena e Mantova, pronte a contenderselo con i siciliani.

Intanto, Gianluca Scaduto di Tuttosport segnala diversi movimenti anche nelle altre piazze cadette e in Serie C: in particolare, si registra un’asta per Leonardo Candellone, 27 anni, attaccante in uscita dalla Juve Stabia (6 gol e 2 assist nel 2023/24). L’Empoli sembra in vantaggio, ma attenzione a Modena e Avellino.

Affari e panchine in movimento

Per quanto riguarda le panchine, il Bari riparte da Fabio Caserta, già ufficializzato. Il tecnico vorrebbe con sé Tommaso Cassandro, terzino destro classe ’98 già allenato a Catanzaro. Il club calabrese ha invece affidato la panchina ad Alberto Aquilani, che torna dopo un anno di stop, firmando un biennale.

Sempre in Serie B, Ignazio Abate è il nuovo tecnico della Juve Stabia. L’ex Milan Primavera ha siglato un biennale e avrà il compito di guidare le vespe nella nuova avventura cadetta.

Infine, da segnalare anche l’interesse dell’Empoli per Antonio Vergara, 22 anni, trequartista che potrebbe arrivare dal Napoli come parziale contropartita nella trattativa per Fazzini. E il Pescara punta a rinforzarsi con il difensore Maestrelli (classe 2002) e il centrocampista olandese Kees De Boer.