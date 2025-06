Corriere della Sera: “Monza, addio Berlusconi: Fininvest pronta a cedere il club a investitori americani guidati da Baldissoni”

Dopo quasi 40 anni nel mondo del calcio, la famiglia Berlusconi si appresta a dire addio anche al Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in un articolo firmato da Francesco Bertolino e Monica Colombo, Fininvest è vicina alla cessione del club brianzolo a una cordata statunitense guidata da Mauro Baldissoni.

Dopo Milan e la straordinaria stagione in Serie A con il Monza, si chiude un’epoca per la famiglia Berlusconi. A 29 anni dal primo ingresso nel mondo del calcio, Fininvest è pronta a cedere l’80% del Monza a un gruppo di investitori americani, con opzione per il restante 20% entro un anno. Il club, retrocesso in Serie B, sarebbe stato valutato circa 30 milioni di euro.

Come riferito da Francesco Bertolino e Monica Colombo sul Corriere della Sera, la cordata sarebbe stata costituita da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma, già protagonista dell’ingresso in giallorosso di Thomas Di Benedetto e James Pallotta. L’operazione potrebbe concretizzarsi a breve, con la firma attesa nei prossimi giorni.

Nuova era: Baldissoni AD, Burdisso DS

Nel nuovo assetto societario, Baldissoni assumerebbe il ruolo di amministratore delegato, mentre il direttore sportivo dovrebbe essere Nicolás Burdisso, ex dirigente della Fiorentina e attualmente libero sul mercato. Rimane invece da chiarire il destino di Adriano Galliani: l’attuale AD, storico braccio destro di Berlusconi, potrebbe restare con un nuovo incarico o chiudere anch’egli la sua esperienza.

Il futuro di Mauro Bianchessi, oggi responsabile dell’area tecnica e da sempre uomo di fiducia di Berlusconi, sembra invece segnato: l’addio appare imminente, anche per una sua precisa volontà.

Monza, tramonto dorato dell’era Fininvest

Con il passaggio di proprietà si concluderebbe la “golden age” del Monza sotto l’egida Fininvest, culminata con lo storico approdo in Serie A per la prima volta in 110 anni. Come ricordano Bertolino e Colombo sul Corriere della Sera, Fininvest era da tempo alla ricerca di un acquirente, e già sei mesi fa aveva sfiorato l’accordo con il miliardario americano Mario Gabelli.

A conferma della trattativa in corso, Galliani aveva dichiarato proprio al Corriere, in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi:

«Ci sono trattative in corso ma non c’è nulla di definito. Non siamo arrivati né al signing né al closing. Ma Fininvest non ci ha mai fatto mancare le risorse: ha investito 35 milioni tra centro sportivo e stadio».