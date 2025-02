Tuttosport: “Per il Palermo esame Mantova”

PALERMO – Il Palermo non ha alternative: vincere contro il Mantova per raddrizzare una stagione che rischia di complicarsi. Dopo un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, la squadra di Dionisi è chiamata a una reazione immediata per rimanere agganciata alla zona playoff. Il tecnico rosanero deve fare i conti con diverse assenze, le ultime in ordine di tempo quelle di Di Francesco e Nikolaou, che si aggiungono a una lista già lunga.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dionisi potrebbe schierare un assetto offensivo con Verre e Brunori sulla trequarti a supporto di Pohjanpalo, alla sua prima al Barbera. Una scelta volta a dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva e a sfruttare le qualità dell’attaccante finlandese, che il Palermo ha voluto fortemente nel mercato di gennaio per alzare il livello del reparto avanzato.

Dall’altra parte, il Mantova di Possanzini arriva a Palermo con la tranquillità di chi può giocare senza pressioni e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà i rosanero. «I ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana con tranquillità e intensità», ha dichiarato il tecnico alla vigilia del match. Tra i recuperi più importanti per i lombardi c’è quello di Fedel, mentre resta fuori Cella. In difesa, ballottaggio tra De Maio e Redolfi, mentre sulle fasce il dubbio è tra Fiori e Bragantini.

Una sfida che il Palermo non può sbagliare, con la pressione di dover fare risultato e un Mantova pronto a giocarsi le sue carte. Al Barbera si attende una partita combattuta, con in palio punti pesanti per la corsa ai playoff.