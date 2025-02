Repubblica: “Rosanero con il Mantova per cancellare lo Spezia. Pohjanpalo, prima in casa”

PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida contro il Mantova con un solo obiettivo: vincere e lasciarsi alle spalle il momento difficile. Dionisi lo sa bene e carica la squadra, consapevole che un successo potrebbe segnare la svolta della stagione e scacciare le tensioni emerse dopo il deludente pareggio con lo Spezia.

«Non abbiamo gestito bene gli ultimi cinque minuti e ci sono costati tantissimo – ha ammesso l’allenatore rosanero alla vigilia del match –. I ragazzi hanno voglia, dobbiamo essere diversi da quelli visti contro lo Spezia. E cominceremo col Mantova».

Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la partita di oggi segna anche il debutto casalingo di Pohjanpalo, chiamato a fare coppia con Brunori per dare più peso all’attacco. Dionisi crede nelle qualità del duo: «Con Matteo si sono trovati subito. Sono due finalizzatori con caratteristiche diverse ma complementari. Joel ha bisogno di giocare, è stato preso per alzare il livello e deve trovare sinergie mettendosi a disposizione».

Classifica da migliorare e tensioni da spegnere

Il Palermo non può permettersi altri passi falsi, visto che i play-out distano appena quattro punti. Una vittoria contro il Mantova di Possanzini potrebbe rappresentare una svolta, restituendo fiducia alla squadra e tranquillizzando un ambiente che inizia a mostrare segni di contestazione.

Dionisi, però, non si nasconde e si assume tutte le responsabilità: «Il rapporto con la gente di Palermo personalmente non si è mai incrinato. Gli allenatori sanno di essere i primi a essere messi in discussione se i risultati non arrivano, ma so di non essere l’unico colpevole. Non faccio io il calciomercato, io scelgo chi gioca e il sistema. Anche la gestione della squadra non è soltanto mia. Ma non ho problemi a metterci la faccia: che se la prendano con me, preferisco che ci sia solo un responsabile».

Mantova, un avversario insidioso

Il Mantova, attualmente quindicesimo, ha solo sette punti di vantaggio sul Cosenza ultimo e arriva al Barbera con l’urgenza di fare punti. Nel girone d’andata i lombardi hanno già messo in difficoltà i rosanero, bloccandoli sullo 0-0 al Martelli. Dionisi vuole ribaltare quel risultato: «Non c’è euforia, ma abbiamo l’atteggiamento giusto per affrontare un Mantova che costruisce dal basso, ha un’identità chiara e più possesso palla di tutti in Serie B. Difficilmente il loro approccio cambierà, ma noi cerchiamo il successo».

Il Palermo proverà a sfruttare le difficoltà difensive degli avversari, che hanno la seconda peggior retroguardia del campionato dopo il Sudtirol con 37 reti subite. Per questo motivo, Dionisi sta lavorando su un 3-4-2-1, cercando di aumentare la connessione tra centrocampo e attacco.

«Nelle ultime partite qualche gol ce lo siamo fatti da soli, ma agli attaccanti non sono arrivati tanti palloni puliti. In base alle loro qualità l’occupazione degli spazi può essere diversa», ha spiegato il tecnico.

Le scelte di Dionisi

Tra i pali ci sarà Audero, mentre la difesa sarà composta dal terzetto Ceccaroni, Magnani e Baniya, con quest’ultimo ex della partita. Nikolaou, dopo l’errore contro lo Spezia, è stato difeso a spada tratta dal tecnico, ma non sarà della partita per un problema alla caviglia. A centrocampo spazio a Diakité, Blin, Ranocchia e Lund (con Pierozzi in ballottaggio).

In attacco, dietro a Pohjanpalo, ci sarà Brunori, con Verre leggermente favorito su Vasic per completare il reparto. «Joel è bravo sulle seconde palle, in area di rigore e nei trenta metri. Non dobbiamo sfruttarlo sempre e solo a metà campo», ha sottolineato Dionisi.

L’obiettivo è chiaro: segnare e vincere. «Siamo in debito con la classifica ed è necessario recuperare per ottenere ciò che vogliamo», ha concluso l’allenatore.