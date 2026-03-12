Tuttosport: “Palermo, marea rosanero a Monza: oltre 3.000 tifosi e Pohjanpalo per sognare la Serie A”

Il Palermo si prepara alla sfida di Monza con un’arma in più: il sostegno dei propri tifosi. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, per il big match di sabato all’U-Power Stadium è previsto un vero e proprio esodo rosanero.

Dopo il via libera dell’Osservatorio, i biglietti del settore ospiti riservati ai residenti in Sicilia sono andati esauriti rapidamente. Saranno 2.500 i tifosi rosanero presenti nel settore dedicato, ma il numero complessivo potrebbe superare quota 3.000 considerando anche i palermitani residenti fuori regione che acquisteranno i tagliandi negli altri settori dello stadio.





Secondo Luigi Butera su Tuttosport, il colpo d’occhio sarà quello di una vera e propria “marea rosanero”, pronta a spingere la squadra di Filippo Inzaghi in una partita che può indirizzare la corsa alla promozione.

Il tecnico rosanero sta preparando la gara con la consueta attenzione ai dettagli. Le ultime decisioni arriveranno soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, resta aperto il ballottaggio sulla trequarti tra Le Douaron e Johnsen, chiamati ad affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Proprio il bomber finlandese rappresenta la principale certezza del Palermo. Con il gol segnato a Carrara, Pohjanpalo ha raggiunto quota 20 reti stagionali, centrando il quinto gol consecutivo e l’ottavo nelle ultime otto partite. Numeri che lo consacrano come uno dei bomber più prolifici del calcio europeo.

Come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo pochi attaccanti hanno già raggiunto quota venti gol in stagione: tra questi figurano nomi del calibro di Haaland, Mbappé e Kane.

C’è però un piccolo tabù da sfatare: il finlandese non ha ancora segnato contro le squadre di vertice del campionato. La sfida contro il Monza potrebbe dunque rappresentare l’occasione perfetta per interrompere questa serie.

Una vittoria permetterebbe infatti al Palermo di agganciare i brianzoli in classifica e riaprire completamente la corsa alla promozione diretta. Con un Pohjanpalo in questo stato di forma e con migliaia di tifosi al seguito, conclude Luigi Butera su Tuttosport, per i rosanero nulla sembra davvero impossibile.