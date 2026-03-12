Repubblica Palermo: “Quattro squadre in corsa, tanti scontri diretti. La A si decide in volata”

La Serie B entra nella fase più calda della stagione e il finale di campionato si preannuncia più incerto che mai. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il torneo cadetto si conferma ancora una volta il manifesto dell’imprevedibilità del calcio italiano, con una classifica cortissima e ancora tutta da scrivere.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, al comando della graduatoria c’è il Venezia con 63 punti, seguito dal Monza a quota 60. Alle spalle dei brianzoli inseguono Frosinone (58) e Palermo (57), quattro squadre racchiuse in appena sei punti quando mancano nove giornate alla fine del campionato.


In questo contesto, la sfida di sabato tra Monza e Palermo assume un peso enorme nella corsa alla promozione diretta. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il confronto dell’U-Power Stadium non è soltanto uno scontro tra la seconda e la quarta in classifica, ma un vero e proprio spareggio per la Serie A.

Per il Monza vincere significherebbe consolidare la propria posizione sul podio e avvicinarsi alla promozione diretta. Per il Palermo, invece, la partita rappresenta l’occasione per vendicare lo 0-3 dell’andata e soprattutto per tentare l’aggancio in classifica.

Il calendario delle prossime settimane promette altri incroci decisivi. Come racconta ancora Alessandro Geraci di Repubblica Palermo, già nella 31ª giornata andrà in scena un confronto importante per la zona playoff tra Catanzaro e Modena, mentre nella 32ª giornata i riflettori saranno puntati sullo scontro diretto tra Monza e Venezia, una sfida che potrebbe indirizzare definitivamente la lotta per il primo posto.

Il percorso del Palermo, però, sarà tutt’altro che semplice. Tra le partite più attese c’è quella della 34ª giornata contro il Frosinone, una gara che rievoca inevitabilmente il doloroso ricordo della finale playoff del 2018, segnata dal celebre episodio dei palloni lanciati in campo che costò ai rosanero la promozione.

Il calendario riserverà emozioni fino all’ultimo. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nella 37ª giornata il Palermo ospiterà il Catanzaro in un Barbera che si preannuncia infuocato, mentre l’ultima giornata potrebbe regalare un finale da film: Venezia-Palermo, uno scontro diretto che potrebbe decidere il destino della promozione.

In Serie B ogni dettaglio può cambiare la storia. Ed è proprio questo, conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il fascino di un campionato in cui ogni partita pesa come un macigno. Per il Palermo di Inzaghi la volata è appena iniziata, ma il traguardo della Serie A non è mai stato così vicino.

