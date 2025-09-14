Tuttosport: “Palermo, esame Südtirol. Che polemica per i tifosi”

Una trasferta piena di insidie e un divieto che scatena polemiche. Il Palermo torna in campo al “Druso” di Bolzano per affrontare il Südtirol, squadra quasi imbattibile in casa. Come ricorda Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero hanno vinto le ultime due trasferte in Alto Adige, ma non festeggiano nella prima gara esterna di Serie B dal lontano 1977.

«Faremo di tutto per cambiare rotta subito», ha dichiarato Pippo Inzaghi, che ha avuto due settimane per preparare la sfida contro il decano Castori. «Sappiamo che non sarà facile e che ci sarà da battagliare. Loro con Castori hanno perso pochissimo e hanno iniziato bene, ma noi siamo pronti. Sono sicuro che faremo una buona partita».

L’allenatore rosanero vuole dare continuità ai risultati ottenuti finora, ma anche migliorare alcuni aspetti del gioco: «Non ci sono grandi problemi, anzi siamo più avanti di quanto mi aspettassi. Spero che i ragazzi riprendano da dove hanno finito, siamo sulla strada giusta».

Sul piano tattico, il Palermo riparte dal 3-4-2-1, ma qualche novità è possibile. Peda è favorito su Diakité, alle prese con un problema intestinale nei giorni scorsi, mentre Palumbo potrebbe esordire dal primo minuto sulla trequarti. «Fare la formazione sarà difficile – ha ammesso Inzaghi – ma abbiamo sei partite in venti giorni e ci sarà bisogno di tutti. Sappiamo le difficoltà che incontreremo contro il Südtirol, ma ce la giocheremo con le nostre armi».

Fuori dal campo, la vigilia è stata agitata dal divieto di trasferta per i residenti in Sicilia, deciso dal Commissario del governo di Bolzano a poche ore dalla partita. Una misura che ha bloccato l’esodo di circa 800 tifosi e provocato rabbia per le spese già sostenute da chi aveva acquistato biglietti, voli e hotel.

«Esprimiamo tutta la nostra amarezza, già manifestata agli organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi», ha scritto il club in una nota ufficiale. Duro anche il sindaco Roberto Lagalla: «Si tratta di una scelta ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi».

Secondo quanto riportato da Luigi Butera su Tuttosport, il caso è destinato ad approdare in Parlamento, con interrogazioni già annunciate.