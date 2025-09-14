Gazzetta dello Sport: “Südtirol-Palermo, le probabili formazioni”

Bolzano si prepara ad accogliere la sfida tra Südtirol e Palermo (calcio d’inizio alle 17.15 allo stadio Druso, diretta su Dazn e LaB). Una partita delicata per entrambe: i rosanero di Inzaghi cercano continuità e punti pesanti in classifica, mentre gli altoatesini di Castori vogliono confermare la solidità mostrata in avvio di campionato.

Secondo le probabili formazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Castori conferma il 3-5-1-1 con Adamonis tra i pali e la linea difensiva composta da Kofler, Pietrangeli e Masiello. In mediana spazio a Tait, Tronchin e Mallamo, con Casiraghi e Davi sugli esterni. Davanti, Pecorino sarà il terminale offensivo con alle spalle la fantasia di Molina.

Il Palermo risponde con il consueto 3-4-2-1. Joronen in porta, retroguardia a tre formata da Ceccaroni, Bani e Peda. Sulle corsie agiranno Augello a sinistra e Pierozzi a destra, con Segre e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti confermati Gyasi e Le Douaron a supporto dell’unica punta Pohjanpalo.

Südtirol (3-5-1-1)

Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; Molina, Tait, Tronchin, Mallamo, S. Davi; Casiraghi; Pecorino.

All. Castori

A disposizione: Poluzzi, Italeng, Bordon, F. Davi, Odogwu, Martini, Zedadka, Merkaj, El Kaouakibi.

Indisponibili: Coulibaly, Veseli.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

All. Inzaghi

A disposizione: Avella, Balaguss, Diakité, Veroli, Vasic, Blin, Gomes, Giovane, Brunori, Palumbo, Corona.

Indisponibili: Bardi, Gomis.