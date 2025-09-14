Bari sconfitto a Modena, Pagano guarda a Palermo: «Venerdì ci attende una gara difficilissima»

Riccardo Pagano, centrocampista del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari dopo la sconfitta di Modena, proiettandosi già alla difficile trasferta di Palermo.

Sulla gara del Braglia, il giocatore non ha nascosto il rammarico: «È stata una partita condizionata dagli episodi e, purtroppo, dal mio errore davanti alla porta. Forse la partita avrebbe preso un’altra direzione. Il secondo gol ci ha destabilizzato e demoralizzato, e questo non deve accadere. Ora bisogna guardare avanti».

Pagano ha spiegato cosa i biancorossi devono portare via da questa sconfitta: «Questa partita ci insegna che non si può sempre pensare di raddrizzarle. Dobbiamo concretizzare le occasioni ed essere più solidi in fase difensiva. Venerdì ci attende una gara difficilissima a Palermo e dovremo cercare di portare a casa il risultato».

Sul tentativo di reazione del Bari, Pagano ha aggiunto: «Abbiamo avuto qualche occasione per riaprirla, ma non siamo stati bravi a concretizzare. Dobbiamo restare in partita e più accorti, perché le cose possono cambiare rapidamente e anche a nostro favore. Io credo molto in questo gruppo, siamo forti e lo dimostreremo».

Infine, un passaggio sugli input ricevuti da Caserta: «Con il mister avevamo provato un certo tipo di inserimento e di pressione. In corsa abbiamo modificato qualcosa e Caserta mi ha chiesto di alzarmi su Gerli per dare maggior fastidio».