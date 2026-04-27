Euro 2032, Abodi visita il Franchi: Firenze accelera sulla candidatura

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
abodi

Come riportato dall’ANSA, prosegue il percorso di avvicinamento agli Europei del 2032 con Firenze tra le città candidate. Nella mattinata di oggi il ministro dello Sport Andrea Abodi ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello stadio Artemio Franchi, dove sono in corso i lavori per la nuova Curva Fiesole, primo passo del restyling dell’impianto.

Al termine della visita, la sindaca Sara Funaro ha fatto il punto sulla situazione:
«Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma, coi lavori che stanno andando avanti, come abbiamo intenzione di proseguire. Ovviamente col ministro ci eravamo già aggiornati, per cui questo era un aggiornamento visuale, ma via via gli stati d’avanzamento li avevamo sempre sempre condivisi».


Abodi ha inoltre visitato anche altri cantieri cittadini, tra cui quello della scuola Ghiberti, destinata ad accogliere nuovi impianti sportivi.
«Era la prima volta che il ministro veniva a visitare questi cantieri. È stato un piacere per noi per fargli capire lo stato di avanzamento delle varie situazioni, sia della Ghiberti che dello stadio, e poter apprezzare insieme il lavoro che viene portato avanti», ha aggiunto la sindaca.

Infine, Funaro ha confermato le tempistiche:
«È una certezza che entro fine luglio noi presenteremo la candidatura come sede ospitante dei Campionati Europei di Calcio 2032. Poi ovviamente verrà fatta la selezione, ma la candidatura noi la presenteremo».

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