Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol-Palermo, colpo di scena. Fermato l’«esodo» dei tifosi siciliani”

Grande partita al “Druso” tra Südtirol e Palermo, ma anche grandi polemiche. Come ricostruisce Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, dopo giorni di caccia al biglietto da parte dei tifosi rosanero – che avevano esaurito il settore ospiti e acquistato tagliandi anche in altre aree dello stadio – è arrivata la doccia fredda: il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto il divieto di vendita ai residenti in Sicilia, annullando e rimborsando i biglietti già venduti.

Il provvedimento, motivato da «ragioni di ordine pubblico» legate all’afflusso massiccio di tifosi, ha suscitato reazioni durissime. Il sindaco Roberto Lagalla ha definito la scelta «ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi», mentre Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera, ha parlato di «decisione inammissibile e discriminatoria», annunciando un’interrogazione urgente in Parlamento.

Secondo quanto riportato ancora da Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, il divieto ha inciso anche sul clima del match: il Südtirol, che stava viaggiando verso il primo sold out stagionale, è stato costretto a predisporre i rimborsi di centinaia di biglietti.

Sul campo, però, resta il fascino di una sfida di alta classifica: entrambe le squadre hanno 4 punti dopo due giornate e condividono il primo posto. Pippo Inzaghi, consapevole delle insidie, ha messo in guardia i suoi: «Sarà una gara molto complicata. Su 24 partite disputate con Castori, il Südtirol ne ha perse appena 5 e solo una in casa. Castori è il decano degli allenatori della B, un tecnico preparatissimo che ha fatto un capolavoro l’anno scorso. Dovremo dare battaglia per fare risultato a Bolzano».

Il Südtirol, sottolinea ancora Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, proverà a ripartire dall’entusiasmo generato dal 3-1 inflitto alla Sampdoria, anche se dovrà rinunciare a Coulibaly. A centrocampo ci sarà spazio per Tronchin, affiancato da Tait e Casiraghi, mentre in avanti Castori pensa al tandem mancino Odogwu-Pecorino. Possibile, a gara in corso, il ritorno di Zedadka dopo il lungo infortunio.