Quando Diego Armando Maradona salì sul ring: l’incredibile sfida di boxe con un ex campione del mondo

Diego Armando Maradona è stato molto più che un calciatore: a cinque anni dalla sua scomparsa e quasi trent’anni dall’ultima partita ufficiale, il “Pibe de Oro” continua a essere un’icona assoluta dello sport e della cultura popolare. Ma non tutti sanno che, nel pieno della sua carriera in Argentina con il Boca Juniors, Diego decise di cimentarsi anche con la boxe, salendo davvero su un ring contro un pugile professionista.

Era l’aprile del 1996, Maradona aveva 35 anni e mantenne la promessa fatta al suo grande amico Santos “Falucho” Laciar, leggendario campione del mondo dei pesi mosca e supermosca negli anni ’80. I due organizzarono un incontro-esibizione a Córdoba, in Argentina, sulla distanza di tre round, con il ricavato devoluto al General Paz Junior’s Club, una società sportiva locale.

Diego, caschetto in testa, guantoni neri e pantaloncini gialloblù (i colori del Boca), affrontò Laciar in un match che fu insieme spettacolo e festa. Nonostante lo spirito goliardico – basti pensare che a metà incontro entrambi si misero a colpire scherzosamente l’arbitro – non mancarono scambi intensi, con il pubblico entusiasta.

Alla fine il match si concluse in parità, tra gli applausi. Ma il vero show iniziò subito dopo, quando Maradona tornò a fare quello che gli riusciva meglio: incantare con il pallone, improvvisando palleggi sul ring davanti a una platea in delirio.

Un episodio poco conosciuto, che racconta ancora una volta quanto Diego fosse unico: sempre pronto a trasformare ogni momento della sua vita in un evento irripetibile.